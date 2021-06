Ateliers gaan weer open; met een slot

Nooit heeft Ane Henderickx-Koczorowski zich geheel aan de beeldende kunst kunnen wijden. Het huishouden, de opvoeding van twee kinderen, het ontwerpen en naaien van kleding voor het hele gezin, het lesgeven in beeldende vorming op basisscholen, het nam de meeste tijd in beslag.

Door Kor Kegel

SCHIEDAM – Het verklaart de titel van haar laatste jaarboek. ‘SNOR’ is de titel. Want een snor zit tussen de neus en de lippen… Ane maakte kunst dus tussen neus en lippen door, zo moeten we het begrijpen.

Het jaarboek ‘SNOR’ is eigenlijk een reflectie op haar actieve leven in de beeldende kunst, sinds ze zich in 1995 als kunstenaar inschreef. ‘Mijn kleine oeuvre’, noemt ze het bescheiden. Ane Koczorowski, in 1945 geboren uit Duitse ouders in het Oostenrijkse Villach, kwam als gediplomeerd bouwkundig tekenaar in 1968 naar Schiedam om met Sjef Henderickx in het huwelijk te treden. Sindsdien, onafgebroken, tonen beiden een grote belangstelling voor de lokale en regionale kunstwereld. Ze zijn collegiaal en stimulerend, ze komen overal wel kijken als er nieuwe exposities zijn. Ondertussen waren ze zelf als kunstenaar scheppend bezig. Sjef geniet internationale bekendheid met doordachte en creatief-technisch knappe installaties, Ane is opvallend aanwezig in wat de kunstwereld lief en charmant maakt, denk aan de ode die ze in 1998 bracht aan Nora Wiegman, spil van een vermaard kunstenaarsgezin. Haar portret van Noor is exemplarisch voor de stijl die Ane voor al haar honderden portretten gebruikte.

‘SNOR’ doorbladerend en lezend kom je dat allemaal tegen. Op talloze foto’s zie je niet alleen Ane in beeld, aan het werk of in gesprek met collega’s, je voelt gewoon uit de bladzijden de warme betrokkenheid bij vooral de Schiedamse kunstwereld opstijgen. Dat beeldmateriaal wordt afgewisseld met aantekeningen van Ane in haar handschrift. Al vóór de computer schreef ze brieven met de hand en ze is dat altijd blijven doen. Het maakt ‘SNOR’ heel persoonlijk en tegelijk is het een unieke optekening van ontwikkelingen in de kunst en cultuur.

Met dat boek is Anelie Koczorowski aanwezig tijdens de Open Ateliers komend weekend. Er zijn door individuele kunstenaars nog nooit zo veel persberichten verspreid om het publiek op hun deelname te wijzen als met deze Open Ateliers. Na de coronacrisis heeft kennelijk iedereen er weer zin in. In Schiedam doen dertig kunstenaars mee. Sjef en Ane zijn er ook bij, in het atelier van Sjef in de met sloop bedreigde voormalige Sint Martinusschool aan de Iepenlaan 45 in wijk Tuindorp. Hun kinderen hebben er nog op school gezeten en Ane heeft er les gegeven!

Het boek SNOR en vele kunstwerken die in het boek zijn beschreven zijn er te koop. Het zal een bijzondere gelegenheid zijn. Eerder al nam Ane met spijt in het hart afscheid van het lesgeven in beeldende vorming. Komend weekend sluit ze haar actieve tijd in de beeldende kunst af. “Ich gehe in den Ruhestand,” zegt ze in haar moedertaal.