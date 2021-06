Familiedag aan de Maas

SCHIEDAM - Lezer Bart Bos: “Kijk, wat mensen kunnen, kunnen dieren ook, sommige dan. Zoals een dagje aan de Maas, beetje struinen met het gezin over de boulevard, in het gras zitten en genieten van het uitzicht. Alleen kiezen zij, in dit geval familie Gans, er een rustiger dagje voor uit, wanneer mensen het net iets te frisjes vinden om langs de waterkant te zitten met hun klapstoeltje, koelbox of bbq.