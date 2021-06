Weer zingen in Kethel

SCHIEDAM - Vorige week woensdag is het Promskoor Schiedam, onderdeel van Kethel’s muziekvereniging Sint Radboud, weer voor het eerst gaan zingen: het was een feest om elkaar na zo’n lange tijd weer live te zien én samen te mogen zingen.

Vanaf oktober 2020 waren de koorrepetities online via Zoom. Heel enthousiast is er toen gestart met het kerstrepertoire. Echter: Coronamaatregels maakten het onmogelijk om kerstconcerten met publiek te geven. Vanaf begin 2021 heeft het koor zich o.a. gericht op de deelname aan het grote korenfestival Rotje-koor dat in mei 2021 rondom het songfestival gepland stond. Inmiddels is voor dit festival een nieuwe datum geprikt: 9 oktober 2021. De koorleden hebben er heel veel zin in. Mocht je na het lezen van dit artikel denken dat wil ik ook wel: we hebben plaats voor nieuwe (project)koorleden. Zie jij het zitten om mee te doen aan het bruisende en sfeervolle korenfestival Rotje-koor of vind je het leuk om in december deel te nemen aan onze kerstconcerten of durf je de uitdaging aan om in mei 2022 in Brielle ‘O Fortuna’ uit de Carmina Burana mee te zingen kom dan eens langs. Wij repeteren op woensdagavond vanaf 20.00 uur aan de Kerkweg 46 a in Schiedam. Komende week repeteren we nog in de buitenlucht op het kerkplein van de Jacobuskerk die tegenover ons verenigingsgebouw staat. Kijk voor de contactgegevens op www.sintradboud.nl.