Extra shows The Analogues, Waylon en Rundfunk nu al in de verkoop

Na maanden aftellen is het eindelijk zover… De deuren van Theater aan de Schie zijn én blijven open!

SCHIEDAM - Met veel plezier kondigt het Schiedamse theater aan dat vanaf vrijdag 25 juni 10.00 uur het nieuwe theaterprogramma van seizoen 2021-2022 online te bekijken is. Woensdag 30 juni om 18.00 uur gaat de kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van start. Om het publiek alvast warm te maken is het vanaf vrijdag 18 juni via de website van Theater aan de Schie, www.theateraandeschie.nl, al mogelijk om kaarten te reserveren voor de extra shows van The Analogues, Waylon, Het Groot Niet Te Vermijden en Rundfunk! Én dat is niet alles…

Grote titels als de ROCKY HORRORSHOW en TITANIC de musical komen volgend seizoen ook naar Schiedam. Kaarten daarvoor zijn nu al te reserveren. Theater aan de Schie staat klaar om het publiek met open armen te ontvangen. Welkom terug! Het wordt een theaterseizoen mooier dan ooit! Theater aan de Schie en meer dan 750 andere culturele instellingen vieren op vrijdag 18 juni met de nationale campagne Mooier dan ooit. dat de deuren officieel weer open zijn. Tijd om weer te genieten van die rode loper, dat geroezemoes in de zaal en de magie die alleen live te ervaren is. Speciaal op deze feestelijke dag start het Schiedamse theater alvast de kaartverkoop voor extra shows van The Analogues, Waylon, Het Groot Niet Te Vermijden en Rundfunk. Het is zelfs al mogelijk om kaarten te reserveren voor de musicals de ROCKYHORROR SHOW en TITANIC de musical die volgend seizoen naar Theater aan de Schiekomen.

Het reserveren van kaarten is mogelijk via theateraandeschie.nl. Met veel plezier kondigt Theater aan de Schie aan dat het nieuwe theaterseizoen eraan komt! Het theaterprogramma voor seizoen 2021-2022 staat vanaf vrijdag 25 juni 10.00 uur online en vanaf woensdag 30 juni 18.00 uur start de kaartverkoop. Vrienden van Theater aan de Schie krijgen voorrang op de kaartverkoop en kunnen vrijdag 25 juni om 18.00 uur al kaarten reserveren. Voorrang op de kaartverkoop? Als eerste kaarten voor de mooiste voorstellingen reserveren? Vrienden van Theater aan de Schie krijgen vijf dagen voorrang op de kaartverkoop en kunnen vanaf vrijdag 25 juni om18.00 uur direct online kaarten reserveren. Het is nog steeds mogelijk om Vriend te worden. Aanmelden kan via www.theateraandeschie.nl/vriend-worden. Voor meer informatie over de campagne Mooier dan ooit kan gekeken worden op de website www.mooier-dan-ooit.nl.