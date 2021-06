Online Koken met chef-kok Rudo van Leeuwaarden

SCHIEDAM - Woensdag 7 juli gaan we weer online koken via teams met chef-kok Rudo van Leeuwaarden. Met noten gepaneerde scholfilet met couscous en zomerse salade. Tussen 16:00 en 16:30 uur haal je het tasje met ingrediënten op bij Hof in Zuid (Nieuwe Maasstraat 68D). Om 17:00 uur start het online koken. Kosten: €6,- per persoon.

Meedoen? Stuur een mailtje naar dingler@wotschiedam.nl, dan word je uitgenodigd om aan de ‘online kook teams vergadering’ mee te doen. Opgeven kan t/m zondag 4 juli Je kunt ook voor 2 personen koken (€12) of 3 (€18) of 4 (€24), maar zet dit dan wel in de mail erbij. Lust je bijvoorbeeld geen scholfilet of ben je allergisch voor noten, zet dit dan ook in de mail dan ontvang je een vervanging. Vragen? Bel Sabine op telefoonnummer 0610503833.



Wat moet je zelf in huis hebben?

- Laptop of tablet, smartphone kan ook. Uitleg nodig? Die krijg je tijdens het ophalen van de ingrediënten.

- Koekenpan

- Kookpan of waterkoker

- Bakproduct zoals olijfolie of margarine

- Peper en zout