Kleine kinderen worden groot

Het voederen is een drukke bezigheid voor de ouders.

SCHIEDAM - Bart Bos: “De twee jongen van het ooievaarskoppel in het Beatrixpark ontwikkelen zich voorspoedig, wat betekent dat ze hard aan de slag moeten met het trainen van de vleugels voor de grote dag, de dag dat ze letterlijk de vleugels moeten uitslaan om het nest te verlaten, wat gemiddeld na 2 maanden plaatsvindt. Door fladderen dus voor de kleintjes, maar ook voor paps en mams want met 20 dagen consumeren de jongen ruim 500 gram voedsel per dag om de benodigde dagelijkse 200 gram aan te komen zodat ze sterk genoeg zijn om op tijd het nest te verlaten. Zoniet, dan wordt het overwerken voor de ouders.”