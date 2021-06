Ronde Tafel Schiedam schenkt 20.000 euro

De Ronde Tafel Schiedam heeft een recordbedrag van 20.000 euro geschonken aan de Schiedamse Stichting Passie.

SCHIEDAM - Op maandag 14 juni werd symbolisch door twee vertegenwoordigers van de Ronde Tafel een cheque met het bedrag uitgereikt aan Kim Antonissen, oprichter van de stichting.Stichting Passie zet zich in voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis. Met het bedrag kunnen extra mogelijkheden worden gecreëerd om goed onderwijs te bieden aan kinderen die de stoornis hebben. Zo kan apparatuur worden gekocht om bijvoorbeeld les op te kunnen geven en de lesruimte wordt dankzij het geld goed ingericht. Het geld is opgehaald met een kerstpakkettenactie en met een online-veiling, die georganiseerd werd door de Ronde Tafel Schiedam. Bedrijven kochten de kerstpakketten voor het goede doel en Schiedammers kochten op de online-veiling diverse mooie producten door bieding uit te brengen.Met die acties samen werd 10.000 euro ingezameld, een bedrag dat vervolgens is verdubbeld door de stichting ‘Het gehandicapte kind’ waardoor het totaal op 20.000 euro komt. De Ronde Tafel is een vereniging die zich onder andere inzet voor diverse goede doelen in de stad in door geld voor hen in te zamelen.