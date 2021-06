Boekstartdag voor allerkleinsten in Korenbeurs.

Zaterdag 19 juni is het BoekStartdag in de bibliotheek in de Korenbeurs.

SCHIEDAM - Samen lezen en verhaaltjes vertellen versterkt de band met je kleintje. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die als baby zijn voorgelezen, later beter zijn in taal. De Bibliotheek Schiedam laat ouders en grootouders ontdekken welke leuke boeken we voor de jongste kinderen in huis hebben. En ze kunnen direct een handige voorleesgids met tips en aanraders meenemen. Waarom zou je al zo vroeg starten met je boeken, vraag je je misschien af? Met je baby op schoot een boekje ontdekken is leerzaam. Je wijst plaatjes aan en vertelt een verhaaltje. Je kindje herkent je stem en verhoogt zo zijn of haar concentratie. Onderzoek toon aan dat voorlezen op jonge leeftijd de taal- en spraakontwikkeling van je kind stimuleert. Daarom biedt de Bibliotheek Schiedam een Boekstartprogramma aan dat kinderen van 0 tot 4 jaar en hun (groot)ouders van boeken laat genieten. Dit programma biedt de bibliotheek ook aan bij de diverse kinderopvangorganisaties. Kom op zaterdag 19 juni naar de Korenbeurs en ontdek hoe fijn het is om samen met boekjes en taal bezig te zijn! En maak je kind gratis lid van de bibliotheek, want tot en met 17 jaar betaal je niets.