Kunstenaressen kunnen eindelijk weer exposeren

“Schilderen is net mediteren,” stelt Sanne Bouts-Bunte wanneer haar gevraagd wordt naar wat het schilderen haar brengt. Bunte (37) pakte in 2016 serieus de penselen op en bleek een natuurtalent te zijn.

SCHIEDAM - Ze is door de ballotagecommissie van EuropArtFair geselecteerd om haar kleurrijke werk in juli op de beurs te exposeren. De uit Schiedam afkomstige kunstenares droomt haar hele leven al van een fulltime bestaan als kunstenaar, maar dacht dat dit niet mogelijk is en koos eerst een ander pad. Toen ze in 2016 onverwachts thuis kwam te zitten, pakte ze de penselen op. Een goede keuze want al snel stromen de opdrachten binnen. In 2019 was het tijd voor de volgende stap en startte Bunte aan een Mastery gevestigd in de USA. Nu schildert ze kleurrijke abstracte schilderijen gecombineerd met figuratief. “Turning chaos into beauty” is haar slogan. Het zijn sterkte schilderijen die gaan over gezien worden, connectie, emotie en liefde. Niet alleen voor elkaar maar ook voor jezelf en alles wat leeft. Samen met collega’s Doortje Hefting en Marie Demiz, twee andere kunstenaressen, exposeert Bunte haar kunstwerken op 2,3 en 4 Juli op EuropArtFair in de Gashouder in Amsterdam. “Ons werk is verschillend, maar sluit mooi bij elkaar aan.” Bunte kijkt uit om eindelijk haar eigen werk te kunnen exposeren. Een portfolio waar ze nu twee jaar aan heeft gewerkt, kan eindelijk gedeeld kan worden met het grote publiek. Online is het werk van Bunte te zien op de website www.sannebunte.com.