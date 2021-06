Korenbeurs van Lego krijgt plekje

In het coronajaar 2020 vierde de Bibliotheek Schiedam haar 100-jarig jubileum.

SCHIEDAM - Omdat Schiedam een stad is van sterke verhalen, wilde de bibliotheek daar graag een nieuw sterk verhaal aan toevoegen. De bibliotheek bedacht dat het een leuke uitdaging zou zijn om de monumentale Korenbeurs na te bouwen in Lego. Dat ze daar ruim 35.000 LEGO-steentje voor nodig bleken te hebben, die ze uit circa 30 verschillende landen hebben ontvangen, konden ze op dat moment nog niet bedenken. Vorige week woensdag was het weer peentjes zweten: op monumentale verhuisdag is de Lego-Korenbeurs overgebracht naar het kantoor van D&S Vastgoed, hoofdsponsor van het project en eigenaar van de ‘echte’ Korenbeurs. Aan het begin van 2020 gingen met een clubje Lego-liefhebbers en een zeer gedetailleerd bouwplan aan de slag. Alles werd op film vastgelegd. De Korenbeurs van LEGO is bijna net zo mooi als de echte en heeft zelfs een lamp metdoor corona jeneverglaasjes. Het hoogste punt kwam in de zomer in zicht. Nu is het tijd voor een nieuwe omgeving. De Lego-Korenbeurs is op woensdag 9 juni naar zijn definitieve standplaats verhuisd: het kantoor van D&S Vastgoed in Schiedam. Door vier gedistingeerde dragers werd het bouwwerk met een verhuislift naar de eerste etage getransporteerd.