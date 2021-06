Midden-Delflanddag bij de Babbersmolen

Zaterdag 19 juni is het weer Midden-Delflanddag. Meerdere plekken in Schiedam en in het Midden-Delfland organiseren activiteiten om stadsbewoners van omliggende gemeenten kennis te laten maken met dit prachtige cultuurlandschap.

SCHIEDAM - De Babbersmolen laat met zijn vlietland, wilgengriend, eendenkooi en kleidijk zien dat dit gebied zich vroeger helemaal uitstrekte van Delft tot aan de Maas. Helaas is er geen vergunning voor eerder aangekondigde activiteiten. Toch valt er nog genoeg te zien en te beleven bij de Babbersmolen. Kinderen kunnen zich uitleven in de minipolder met pompen, scheprad en sluisdeuren, ouders kunnen op het terras genieten van een kopje koffie of thee. Er staat die dag ook een infostand van de Midden-Delfland Vereniging. Met een gratis fiets- of wandelkaart helpen zij iedereen op weg die nog andere locaties wil bezoeken tijdens Midden-Delflanddag. Een gratis bezoek aan de Babbersmolen is te reserveren via de website www.facebook.com/babbersmolen. Meer informatie over alle locaties is te vinden op de website www.middendelflanddag.nl.