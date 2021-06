Rockmusical komt naar Theater aan de Schie

Het wereldwijde fenomeen de ROCKY HORROR SHOW, genomineerd voor 5 Tony Awards, komt voor het eerst naar Nederland én naar Theater aan de Schie in Schiedam!

SCHIEDAM - Deze rockmusical, met in de hoofdrollen Sven Ratzke, Esmée Dekker, Ellen Pieters en Erik Brey, is te zien in Theater aan de Schie op dinsdag 28 september 2021.Toegang is € 35,00 per persoon. De kaartverkoop gaat dinsdag 8 juni om 19.00 uur van start via www.theateraandeschie.nl. De rock-musical de ROCKY HORROR SHOW zit vol onweerstaanbare muziek waar bij stilzitten lastig is. Het belooft een waanzinnige avond te worden waarop eindelijk alles weer mag.





De ROCKY HORROR SHOW is een hommage aan de klassieke B-sciencefictionfilms en horror-genres vol libido-testen met onweerstaanbare rockmuziek. De show is in de loop der jaren uitgegroeid tot een wereldwijde absolute must-see en heeft een lange traditie van interactie met het publiek opgebouwd. Het pas verloofde stel Brad en Janet raakt verzeild in de wereld van de bizarre dokter FrankN-Furter en zijn volgelingen. De stormachtige avond ontaardt in een regelrechte libidotest waarbij seksuele escapades vele grenzen doen vervagen. Don't dream it, be it. Sven Ratzke is één van de hoofdrolspelers van de ROCKY HORROR SHOW. Een unieke artiest en personality, bejubeld om zijn eigen programma's zoals Homme Fatale en Where are we now (met muziek van David Bowie). Producties die ook internationaal zeer succesvolwaren. Naast Sven Ratzke zijn ook musical-vedette Ellen Pieters en de jonge talenten Esmée Dekker en Samir Hassan te zien in de musical.





De ROCKY HORROR SHOW is dinsdag 28 september 2021 om 20.15 uur te zien in Theater aan de Schie. Toegang is € 35,00 per persoon. De kaartverkoop is gestart via de website www.theateraandeschie.nl.