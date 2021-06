Duncan Ruseler lijsttrekker van het AOV Schiedam

Duncan Ruseler is door de leden van het AOV Schiedam unaniem verkozen tot lijsttrekker.

SCHIEDAM - Hij is sinds januari 2019 wethouder voor de partij. De AOV-fractie en het bestuur hebben hem gevraagd zich te kandideren. “Duncan is open, eerlijk en betrokken,” aldus Cock de Jong, fractievoorzitter. De 37-jarige lijsttrekker woont in Schiedam Oost en is geboren en getogen Schiedammer. Zijn samengestelde gezin bestaat uit vijf kinderen en twee honden. Als wethouder Cultuur is hij de afgelopen jaren veel in de stad te zien geweest, als wethouder Financiën let hij op de gemeentelijke spaarpotten. Sinds het najaar van 2020 heeft hij ook de portefeuille Werk en Inkomen er bij gekregen. Waarmee hij verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van Stroomopwaarts. “Onze partij legt de focus op participatie en wil meer directe invloed van bewoners,” zegt raadslid Karin de Vries. “Duncan is met zijn benaderbaarheid een voorbeeld van hoe wij willen dat ons stadsbestuur werkt.”

De komende tijd gaat de kiescommissie van het AOV aan de slag met het samenstellen van de lijst. De fractieleden willen de komende periode door, en ook bekende namen als Hans Rietkerken en Catelijne de Groot staan op de groslijst. Het AOV verwacht in september bij een algemene ledenvergadering de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 vast te stellen. Aan het AOV verkiezingsprogramma wordt al enthousiast achter de schermen gewerkt. De AOV activiteiten rond “Prikken en een praatje” bieden de bewoners van de stad ook de mogelijkheid om inbreng te leveren aan ons toekomstig verkiezingsprogramma. Duncan Ruseler: “Ik vind dat het wethouderschap een dienende functie is, je werkt voor de stad. Ik probeer dus open en bereikbaar te zijn, oor te hebben voor wat er in de stad leeft. Met de fractie en ook met het bestuur heb ik mij de afgelopen jaar een team gevoeld. De fractie heeft ook laten zien eigen keuzes te maken, bijvoorbeeld op het gebied van Nieuwe Energie voor Groenoord, waar ze niet met de coalitie hebben meegestemd. Ik ben vereerd dat het bestuur en de fractie mij hebben gevraagd om AOV lijsttrekker te worden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Dat onze leden mij vervolgens hebben gekozen, zie ik als een opdracht. Gericht op een eerlijk en open stadsbestuur, op participatie, op een sociale dienst die mensen vooruit helpt, op ambities voor groen, op het afmaken van huidige (bouw)projecten zonder de hele stad vol te proppen.”