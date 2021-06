Workshops kunst maken voor kids over de Stadscocon

SCHIEDAM - We mogen weer kunst maken. Het Stedelijk Museum Schiedam start 26 juni 2021 een serie van vier workshops voor kinderen van 4 t/m 12 jaar in de Sint Janskerk en bij kinderopvang DOK in Schiedam. In de kerk ligt een reuze cocon, een opblaasbaar kunstwerk van Florentijn Hofman. Misschien heb je er iets over gezien in het NOS Jeugdjournaal.

Heb je wel eens een cocon in de natuur gezien? Zo’n klein groen spinsel waarin een rups tot vlinder transformeert. In deze supergrote Stadscocon kun je cocoonen, je samen ontspannen en je zintuigen de vrije loop laten. De kunstenaar is benieuwd naar jouw unieke ervaring. De eerste workshop bezoek je de Stadscocon en ga je na hoe jij je voelt. Je praat samen met de andere kinderen over groen, je ontwikkel je eigen unieke groen en maakt daarmee een groen kunstwerk. In de laatste les transformeer jezelf in een…

Kunstklassen voor kids: zaterdag 26/6, 3/7,10/7 en 17/7, van 11.00-12.00 uur. Kosten: € 37 inclusief materiaal. De eerste workshop is in de Stadscocon, Sint Janskerk in Schiedam. De andere drie workshops zijn bij kinderopvang DOK. Aanmelden via: info@stedelijkmuseumschiedam.nl ovv Kunstklassen kids.