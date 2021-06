Chris Zijdeveld pleit voor simpele wijze om zonnewarmte te winnen

Hij spreekt uit ervaring. Je hebt niet per se zonnepanelen nodig om zonne-energie te winnen. Het kan gratis, als je maar zorgt dat een woning op het zuiden is geöriënteerd. Chris Zijdeveld bewees het veertig jaar geleden met de eerste minimum-energiewoningen van Nederland.

Door Kor Kegel

SCHIEDAM – Met zijn eenvoudige boodschap heeft hij deze week de landelijke media benaderd. Zonder enige extra investering kun je bereiken dat er in elke nieuwbouwwoning per jaar duizend kubieke meter gas minder gestookt hoeft te worden. Eigenlijk vindt Chris Zijdeveld het een schande dat bouwend Nederland aan zo’n simpele oplossing voorbijgaat. “Bijna elke nieuwbouwwoning in ons land is een gemiste kans,” zegt hij.

Als wethouder voor ruimtelijke ordening en milieu in Schiedam beijverde hij zich in 1982 voor woningbouw in de wijk Woudhoek naar een ontwerp van architect Jón Kristinsson; de woningen waren zeer energiezuinig. ‘s Winters konden de woonkamers volop zon vangen. ‘s Zomers zorgden volgroeide bomen aan de zuidkant van de huizen juist voor verkoeling. “Het principe is kinderlijk eenvoudig,” zegt hij. Maar je moet er maar op komen. In 1979, toen hij vijf jaar wethouder was, ging hij naar een congres in Atalanta met de verwachting te leren hoe zonnepanelen toegepast kunnen worden. Tot zijn verrassing kwam hij terug met de visie dat je ook zonder panelen zonne-energie kunt winnen - zonder dat het iemand iets kost. Hij is verbluft dat de klimaatdiscussie helemaal voorbijgaat aan de mogelijkheid om grote hoeveelheden gratis zonne-energie te benutten. Het vraagt goed samenspel tussen stedenbouwkundige, architect en bouwer.” De samenleving werpt zich op duurzame energie,” zegt hij. “Overal worden windturbines geplaatst met onregelmatige opbrengsten, en zonnepanelen, die vooral in de zomer elektriciteit leveren. Kosten worden verrekend in de elektriciteitsprijs of met al of niet verborgen subsidies. Merkwaardig genoeg blijft de gemakkelijkste, goedkoopste en meest effectieve manier om zonne-energie te winnen onbesproken.”