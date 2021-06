Schiedamse zeekadetten knippen en scheren

SCHIEDAM - Het kersverse korpsschip Delfshaven van de Schiedamse Zeekadetten is na een dokbeurt weer helemaal klaar voor de nodige vaartochten en kampen. De dokbeurt vond plaats in een unieke omgeving, het ruim tweehonderd jaar oude historische droogdok Jan Blanken. Dit een volledig gerestaureerd en volledig functioneel rijksmonument en openluchtmuseum.

De kadetten brachten hun opleidingsschip natuurlijk zelf naar Hellevoetsluis, de dokbeurt zelf werd grotendeels uitgevoerd door studenten van het Scheepvaart en Transport College Rotterdam. Het STC heeft het schip jarenlang als opleidingsschip in gebruik gehad en menig leerling kreeg aan boord van de Delfshaven, liefkozend de slingerschuit genoemd, de eerste ervaringen met zeebenen. Vanwege de komst van een nieuw opleidingsschip heeft het STC het schip onlangs aan het Schiedamse zeekadetkorps geschonken zodat haar voortbestaan en opleidingsfunctie werden gewaarborgd.

“Een mooie samenwerking”, volgens commandant Stephan Krol van het Schiedamse korps. “We zijn er dankbaar voor dat het STC ons helpt met de dokbeurt. De leerlingen van de opleiding scheepsbouw moeten de Delfshaven indokken, en de benodigde onderdelen van de dokking als afstudeeropdracht uitvoeren.”. In scheepvaarttermen wordt dit ook wel knippen en scheren genoemd. Ongewenste begroeiing wordt van de romp verwijderd, het schip wordt geïnspecteerd, eventueel waar nodig gerepareerd en van beschermlagenlagen voorzien. “Mooi on dit te kunnen ondersteunen” vervolgt Stephan. “Zeker omdat er zeekadetten zijn die later voor een opleiding kiezen bij bijvoorbeeld de STC-Group”. Zelf is hij ook oud-leerling en tegenwoordig werkzaam bij DFDS Seaways in Vlaardingen.

Ben je tussen de 9 en 18 jaar oud en wil je een keer ervaren wat het is om Zeekadet te zijn? Neem vrijblijvend contact met ons op om eens een dagje mee te doen.www.zkkschiedam.nl info@zkkschiedam.nl