Wenneker Cinema bestaat volgend jaar 40 jaar

Volgend jaar bestaat Wenneker Cinema of liever gezegd Filmhuis Schiedam 40 jaar.

SCHIEDAM - De Jubileum Aktiviteiten Kommissie (JAK) zoekt beeldmateriaal, verhalen en herinneringen. In 1982 richtte vier jonge studenten aan de technische hogeschool in Delft een filmclub op als afgeleide van hun studentenvereniging. Nog drie van die vier jongens (inmiddels mannen van een zekere leeftijd) zijn nog actief binnen de club. Een van hen, Gerard Sparla, is al een tijdje directeur van Wenneker Cinema, zoals het filmtheater sinds 2011 heet. Ter voorbereiding op activiteiten maar in het bijzonder voor het maken van een documentaire, zijn Gerard en coördinator Fred van de Griendt op zoek naar herinneringen, anekdotes, memorabilia, foto’s en video’s van (oud) bezoekers en vrijwilligers van de langst bestaande bioscoop in Schiedam. Ter ondersteuning is in samenwerking met vrijwilliger en editor Michelle van Gerven een promotiefilmpje gemaakt. Kijk op www.wennekercinema.nl. Alle verhalen en digitaal beeldmateriaal kunnen worden gestuurd naar info@wennekercinema.nl. Voor al het fysieke materiaal of als mensen hun verhaal persoonlijk willen laten optekenen, afspraak maken via info@wennekercinema.nl.