Rotary bevrijdt Beatrixpark en binnenstad van plastic afval

Zonder de ondersteuning van Irado was het niet gelukt. Zo veel plastic afval is er ingezameld, dat de vuilniswagens nodig waren om de troep te transporteren. Rotary kijkt dan ook terug op een geslaagde actiedag.

Door Kor Kegel

SCHIEDAM – Er zijn in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis vier Rotaryclubs actief en zij haakten zaterdag in op de internationale EndPlasticSoup-campagne. Daar deden wereldwijd twaalfhonderd Rotaryclubs met in totaal 1,2 miljoen leden aan mee. Het doel was om bepaalde stadsdelen op te ruimen, maar vooral om het grote publiek erop te wijzen hoe vreselijk veel plastic er in het milieu terechtkomt met alle rampspoed vandien. De Rotaryclub Vlaardingen hield een schoonmaakactie in de Westwijk. Rotaryclub Schiedam ruimde het Prinses Beatrixpark op. De andere Rotaryclub in Schiedam, De Veste, nam de binnenstad onder handen. Er werden supboards ingezet om ook de Lange Haven. de Korte Haven en de Schie schoon te maken. “Het was een groot succes,” zegt pr-functionaris Chris Coppens. Rotary is drie jaar geleden met het initiatief EndPlasticSoup gestart om duidelijk te maken dat het een groeiend mondiaal probleem is. “Willen we onze aarde op langere termijn leefbaar houden, dan moeten we het zwervende plastic opruimen en voorkomen dat er nog meer plastic bij komt. Dieren in en om het water raken verstrikt en stikken in het plastic afval, niet alleen in de oceanen, maar ook in meren, rivieren en op het land. Plastic breekt niet af en lost niet op, maar valt uiteen in kleine stukjes. Vissen eten het op en zo krijgen wij het op ons bord,” zegt Rotary.

“De bron van al dat plastic zijn de plastic (drink)verpakkingen, boterhamzakjes en tasjes, die wij veel te veel gebruiken en dan nota bene op straat gooien. De wind doet de rest. Plastic komt in het water en via de kanalen, grachten en rivieren in de zee terecht. Het gaat om ruim 12,7 miljoen ton plastic afval dat zo per jaar in de oceanen belandt. Dit getal neemt helaas alleen maar verder toe met desastreuze gevolgen voor het leven op aarde.” Rotaryclub Schiedam de Veste was een zaterdag eerder ook al milieubewust bezig. Bij het Natuur- en Milieu-educatiecentrum bouwden de leden een aantal insectenhotels, enkele om in de eigen tuin te zetten, maar andere om te schenken aan Stichting Net Niet Genoeg in Schiedam. Voor de bouw van de insectenhotels werden materialen gebruikt die anders bij het huisvuil waren beland.