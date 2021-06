Schiedam Centrum biedt oranje kijker

Op 11 juni start het EK. Ondanks dat de horeca verder open is, kunnen ze nog niet uitpakken met grote schermen. Om hun bezoekers toch op het terras de wedstrijd te laten beleven, heeft het centrummanagement Schiedam een ludieke gadget: de oranje kijker.

SCHIEDAM - De ogen van Maurice, voorzitter van Schiedam Centrum, twinkelen: “We vinden het zo leuk dat we toch iets hebben verzonnen op het gemis van de schermen met het EK. Janet van Café ‘t Ankertje bracht ons op het idee: lekker samen kijken op je eigen telefoon.” “Vrijdag 11 juni kun je bij alle horeca om onze speciale telefoonhouder vragen”, vult Michael Boekholt van KHN Schiedam aan.

“Zet ‘m in elkaar en kijken maar. Handsfree, dus je hebt nog mooi je handen vrij voor een hapje en drankje. Zo genieten we toch samen van Oranje.” Maurice knikt en beaamt dit. “Thuis mogen mensen nog niet met veel tegelijk zijn. Bij ons in het centrum bieden we een mooi alternatief. Ik weet wel waar ik mijn wedstrijden kijk”, lacht hij hartelijk, “Mij niet bellen!”