‘Wij gaan dánsen voor die superbrillen’

Ballet- en Dansstudio Schiedam en Vlaardingen en Theater aan de Schie verzorgen komend weekend samen een unieke livestream van de benefiet dansvoorstelling De Belofte. Deze kan gratis worden bekeken, maar vrijwillige donaties zijn méér dan welkom. De opbrengst gaat naar de kinderafdeling van Franciscus Gasthuis & Vlietland voor de aanschaf van zogeheten VR-brillen. Daarmee kunnen zieke kinderen virtuele afleiding vinden in spelletjes, filmpjes of een inkijkje in het dierenrijk.

Door Els Neijts

SCHIEDAM- “We willen 10.000 euro inzamelen”, vertelt Rowana Wolff- Koffijberg van de Ballet- en Dansstudio. “Daarmee kunnen zes VR-brillen van 1600 euro per stuk worden gekocht. Dat is natuurlijk een krankzinnig bedrag, maar zo’n bril is meer dan alleen het materiaal. Je kunt je er mee verplaatsten naar totaal andere werelden. Zo kan een kind bijvoorbeeld kiezen om rond te dwalen tussen olifanten, te gluren naar gloeiwormen in een grot, een spelletje te spelen of een filmpje te kijken. Daardoor zijn ze éven afgeleid en ervaren ze hun behandeling als minder spannend.” De voorstelling was Rowana’s idee waar Theater aan de Schie graag aan meewerkt. “We streven er naar om ieder jaar een benefietvoorstelling te geven om iets terug te doen voor Schiedam. Dit jaar kozen we voor die superbrillen.”

Rowana vond inspiratie voor haar voorstelling in het gedicht De Belofte dat Jan Beuving schreef over al het moois dat theaters te bieden hebben, maar we door corona moesten missen. Zo schrijft hij: Een lege zaal herbergt, net als een leeg voetbalveld, een belofte. De geur van een lege zaal is de geur van de toekomst. Je hoeft maar te wachten, en er komt iets moois

Rowana:”Het doel van deze benefiet sluit mooi aan bij onze selectieleerlingen. Van de 1500 leerlingen die bij ons dansen, vormen zij de groep die twee tot drie keer per jaar een voorstelling danst in het theater en wil doorstromen naar een dansacademie. Vooral voor hén is dansen pure passie en was het nauwelijks te verteren dat ze door de lockdowns niet naar een voorstelling toe konden werken. Daarom hebben we alternatieven gezocht die wél mochten, zoals dansen in een voor ons leeg gehouden parkeergarage in Sportpark Willem-Alexander. Die is aan drie kanten open. Dat hebben we tot voor kort volgehouden. Soms was het superkoud maar iedereen kwam. Mét muts, sjaal en wanten.” De Belofte wordt in Theater aan de Schie gedanst maar kan alleen thuis beleefd worden. “De andere leerlingen krijgen vooraf als opdracht om, tegen donatie, thuis in de woonkamer, ouders en andere familie te laten zien wat zíj in huis hebben. Zoals een pirouette draaien. Als een echte ballerina of desnoods op je billen. Zo draagt iedereen zijn steentje bij. We zijn een hele sociale dansschool. Bij eerdere ‘kijklessen’ brachten ouders bijvoorbeeld houdbare levensmiddelen mee voor de Voedselbank.” Zie theateraandeschie.nl.