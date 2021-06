Er is weer van alles te zien bij Wenneker Cinema

Van 10 t/m 16 juni zijn de volgende films te zien in Wenneker Cinema.

SCHIEDAM - De Oost - Met: Martijn Lakemeier, Marwan Kenzari, Jonas Smulders, Reinout Scholten van Aschat. Indonesië, 1946. Johan (Martijn Lakemeier) is een jonge Nederlandse soldaat die samen met ruim honderdduizend anderen wordt uitgezonden om orde op zaken te stellen in Nederlands-Indië tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. Gaandeweg raakt Johan in de ban van de charismatische legerkapitein Westerling, bijgenaamd De Turk (Marwan Kenzari). Wanneer de oorlog escaleert en De Turk het verzet van de bevolking steeds genadelozer neerslaat, wordt de lijn tussen goed en kwaad voor Johan steeds vager.

The Perfect Candidate

De Saoedische Maryam is werkzaam als arts. Als ze op een dag weer wordt geconfronteerd met de beperkingen in haar leven simpelweg omdat ze een vrouw is, besluit ze zich kandidaat te stellen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Deze beslissing wordt haar bepaald niet door iedereen in dank afgenomen. Samen met haar zussen probeert ze hun gemeenschap ervan te overtuigen dat zij als vrouw ook mee zou mogen doen aan de verkiezing en probeert ze een stap vooruit te zetten in de strijd voor vrouwenrechten in Saoedi-Arabië.





The Singing Club

The Singing Club - Met: Kristin Scott Thomas, Sharon Horgan. Het leven van een vrouw van een beroepsmilitair kan zwaar zijn. Gescheiden van geliefden liggen angst en eenzaamheid op de loer en altijd is er de vrees voor die noodlottige klop op de deur. Kate, de perfecte officiersvrouw, draagt die last echter stoïcijns en met stijl. Om niet bij de pakken neer te zitten, probeert ze een groep vrouwen op de basis te overtuigen om een zangkoor te beginnen. Lisa, rebel en rocker in hart en nieren, is sceptisch over het idee, maar laat zich al snel overtuigen door hun humor en moed. Met hartstochtelijk gezongen pophits weten Kate, Lisa en de andere koorleden uiteindelijk hun onderlinge verschillen te overwinnen en krijgen ze tot hun grote verrassing de kans om het optreden van hun leven te geven.