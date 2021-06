Scouting FLG viert jubileum met feestje

Op 11 mei was de Scouting Franciscus Lodewijkgroep (FLG) jarig. De scoutinggroep uit Schiedam Centrum nu 88 jaar jong en dat was natuurlijk reden voor een feest.

SCHIEDAM - Dit hebben de scouts gevierd door op zaterdagmiddag 5 juni in de Plantage (bij de speeltuin) een verjaardagsopkomst te organiseren voor alle jeugdleden, hun vrienden en de kinderen rond de Plantage. Eindelijk weer een ouderwets gezellig - en bijna normaal - verjaardagsfeestje! Nou, zeg maar gerust feest. Er hebben meer dan 70 kinderen meegedaan aan onze avontuurlijke activiteiten in de Plantage. De jongste kinderen (van 4 tot 10 jaar) gingen als eerste van start. De tweede helft van de middag was voor de jeugd van 10 tot 18 jaar.

En wat was er zoal te doen? Er was een bungeerun (aan een elastiek op een springkussen zo ver mogelijk proberen te rennen), zo hoog mogelijk kratstapelen terwijl je aan een touw gezekerd bent, pijl en boogschieten, stenen schilderen, een marshmallow roosteren boven het kampvuur, mega-jenga, mini-pionieren met bamboestokken en er werden ondertussen heerlijke pannenkoeken voor de kinderen gebakken. De gezellige chaos duurde van 13:00 tot 17:15. Er was duidelijk te merken dat de kinderen, maar ook alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt, toe waren aan een leuke gezamenlijke buitenactiviteit na een lange periode waarin dit allemaal niet mogelijk was.

Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt door het Fonds Schiedam Vlaardingen die sport- en scoutingclubs financieel ondersteunt om zo vitaal te blijven. Met hun hulp kan de Scouting Franciscus Lodewijkgroep haar toekomstplannen mogelijk maken en zo laagdrempelig (lees: goedkoop) mogelijk blijven voor alle Schiedamse jeugd. Denk je nu, dat lijkt mij ook wel wat? Ga dan eens bij scouting kijken. Dat kan bij alle vier de Schiedamse scoutinggroepen de eerste drie keer gratis. Het clubgebouw van de Scouting Francuscus-Lodewijkgroep is op de Lange Haven op nummer 11 11 en de groep is digitaal te vinden op www.scoutingflg.nl. Ook is de scoutinggroep te vinden via social media zoals Facebook via ScoutingFLG of op Twitter via @ScoutingFLG.





De Scouting FLG maakt zich nu op voor de komende zomerkampen, waarvan de vrijwilligers ongetwijfeld weer grote successen gaan maken.