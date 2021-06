Tiende editie Dans in Ontwikkeling

SCHIEDAM - Dans in Ontwikkeling biedt nieuwe, jonge dansmakers relatief korte werkperiodes onder intensieve begeleiding aan die uitmonden in presentaties.

Zij worden daar geprogrammeerd naast een kant-en-klare productie van een andere jonge maker. Dans in Ontwikkeling is een project van Magnezy Dance Productions in nauwe samenwerking met Theater aan de Schieen Ruimte in Beweging. Meer informatie: www.magnezy.nl.

Dans in Ontwikkeling | 8 juni 2021, 19:00 en 21:00 uur | Theater aan de Schie | Stadserf 1,Schiedam | Tickets: www.theateraandeschie.nl Entree € 16.50