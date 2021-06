Ontdek Schiedam vanuit het tv-programma ‘Hier zijn de Van Rossems’

SCHIEDAM - Maarten (historicus), Sis (kunsthistorica) en Vincent (architectuurhistoricus) verkennen in de aflevering van ‘Hier zijn de Van Rossems’, uitzending op zaterdag 5 juni, Schiedam.

Ze gaan op zoek naar de erfenis van de jeneverindustrie, waar ze onder meer een kijkje nemen in het Nationaal Jenevermuseum Schiedam, het Nationaal Coöperatie Museum en molen de Vrijheid. Ze ontdekken dat S’DAM -de citybranding afkorting van de stad sinds 2015- een stad is die nog vol herinneringen staat aan de glorietijd van het distilleer verleden.

Betreed S’DAM met de Van RossemsWandel geheel coronaproof via je eigen tv- of computerscherm mee met de Van Rossems door Schiedam. Kom te weten hoe de naam Schiedam is ontstaan. Uit welke ingrediënten het productieproces van jenever bestaat. Waarom de Schiedamse molens zo hoog zijn en wat de eerdere bestemming is geweest van het gebouw waarin het Stedelijk Museum Schiedam is gehuisvest? En weet je dat er ooit op hoog niveau pingpong is gespeeld in de Korenbeurs? Het gebouw waar nu de Bibliotheek Schiedam in te vinden is. Bezoek samen met Maarten, Sis en Vincent onderstaande locaties en geniet van hun humor en brede kennis over;



Nationaal Jenevermuseum Schiedam

Korenbeurs, de hoofdvestiging van de Bibliotheek Schiedam met een moderne binnentuin

Rijksmonument het Proveniershuis

Molen de Vrijheid, 1 van de nog 7 overgebleven windreuzen in het centrum van de stad en in gebruik als malende molen

Basiliek van de Heilige Liduina

Nationaal Coöperatie museum Schiedam

Stedelijk Museum Schiedam

Uitstapje op de grens van R’DAM en S’DAM de van Nelle Fabriek



Aankomende zaterdag 5 juni wordt de aflevering uitgezonden om 20:40 uur op NPO 2. Het programma vooruitkijken kan ook via NPO Plus. Meer informatie over Schiedam? Bezoek www.sdam.nl of de social media Facebook, Instagram (#UITINSDAM), Twitter of YouTube van S'DAM.