60-jarig jubileum Glyn Stoker bij Zeekadetkorps Schiedam

SCHIEDAM - Afgelopen zaterdag was een bijzondere dag op het nieuwe opleidingsschip Delfshaven van Zeekadetkorps Schiedam.

In de ochtend werden alle dekken geschrobd en geboend. Met veel hulp van ouders en vrijwilligers in het kader van NL Doet. De lekker lunch werd gesponsord door AH de Wolf uit de Gorzen. Waarna in de middag het heuglijke feit werd gevierd dat de heer Glyn Stoker 60 lid is van Zeekadetkorps “Jacob van Heemskerck” Schiedam. Aangemonsterd in 1961 is hij het langste lid van alle korpsen in Nederland. De heer Stoker was en is nog steeds van onschatbare waarde voor het korps en de Schiedamse kadetten. Zeekadetkorps Schiedam heeft dit jaar nog meer te vieren, want het bestaat 70 jaar. Al 70 jaar de plek voor kinderen en jongeren (vanaf 10 jaar) om zélf aan het roer te staan. Een prachtige en leerzame ervaring, zeker op het nieuwe opleidingsschip Delfshaven. Zeekadetkorps Schiedam is te vinden in de Wilhelminahaven, achter Zwembad Zuid.