Rotaryclub Schiedam de Veste bouwt insectenhotels

SCHIEDAM - In het kader van Duurzaamheid heeft Rotaryclub Schiedam de Veste op zaterdag 29 mei 2021 insectenhotels gebouwd bij het Centrum Natuur- en Milieu Educatie te Schiedam. Van oud naar jong heeft hier aan meegewerkt. Sommige insectenhotels zijn in de tuinen van onze Rotarians beland, andere zijn geschonken aan Stichting Net Niet Genoeg te Schiedam. Voor de bouw van een insectenhotel is gebruik gemaakt van bestaande bouwmaterialen. Via deze links (www.eigenwijsblij.nl; www.zuidhollandslandschap.nl/bijenhotel; en vele andere) is inspiratie opgedaan en vooraf bedacht of je zelf voldoende aanwezige bouwmaterialen kon inzetten. Materialen kopen is afgeraden, want we wilden er een duurzame actie van maken. Dus ‘niet gebruikte spullen’ een nieuwe bestemming geven.