Wenneker Cinema weer open vanaf 5 juni

Wenneker Cinema kan vanaf 5 juni na een half jaar eindelijk weer films vertonen, en daar zijn ze natuurlijk heel blij mee.

SCHIEDAM - Van 5 t/m 9 juni zijn de volgende films te zien in Wenneker Cinema. Ammonite, met: Kate Winslet, Saoirse Ronan, Gemma Jones, James McArdle. Ammonite speelt zich af in 1840 in Engeland. De geprezen paleontoloog Mary Anning (Kate Winslet) werkt afgezonderd in de woeste kuststreek van Lyme Regis in het zuiden van Engeland. De dagen van haar beroemde ontdekkingen liggen achter haar en nu zoekt ze fossielen die ze aan rijke toeristen verkoopt om zichzelf en haar zieke moeder te onderhouden. Als de geoloog Roderick Murchison in Lyme arriveert onderweg naar het vasteland van Europa, vraagt hij of Mary zijn jonge vrouw Charlotte (Saoirse Ronan), die een persoonlijk verlies probeert te verwerken, voor een tijd onder haar hoede wil nemen. Mary, die dagelijks moeite heeft om rond te komen, kan het zich niet veroorloven om dit verzoek af te wijzen. Mary is trots en zeer gedreven in haar werk en het botst tussen haar en haar ongewenste gast die uit een compleet andere wereld komt. Maar ondanks het klassenverschil en hun uiteenlopende persoonlijkheden ontdekken Mary en Charlotte dat ze elkaar iets kunnen bieden waar ze beiden naar op zoek waren: het besef dat ze niet alleen zijn. Het is het begin van een gepassioneerde en complexe liefdesrelatie die de loop van beide levens voorgoed zal veranderen.

Rifkin’s Festival, regie: Woody Allen. Wanneer filmliefhebber Mort Rifkin zijn echtgenote, publiciteitsagent Sue, vergezelt naar het San Sebastian Film Festival in Spanje vermoedt hij dat haar fascinatie met filmregisseur Philippe misschien wel iets verder gaat dan alleen die van werk. Terwijl Philippe’s film overladen wordt met overdadige lof, vindt Mort deze maar banaal en dwalen zijn gedachten af naar de filmklassiekers waar hij ooit les over gaf. Mort’s constante afkeuring van Philippe, iemand die belangrijk is voor Sue als client maar ook als persoon die ze erg bewondert, zet hun toch al kwetsbare huwelijk onder druk. Met absurdistische humor vermengt Woody Allen onwerkelijke situaties met verhalen over liefde en hartzeer en brengt hiermee een liefdevol eerbetoon aan de altijd transformerende kracht van film.

