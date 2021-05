Welpen worden scouts

Ze keken er best tegenop om over de touwbrug over het water te gaan, de oudste welpen van de Scouting Tono-groep.

SCHIEDAM - Toen ze eenmaal gegaan waren, wilden ze nog een keer. En nog een keer. Aan de andere kant van de touwbrug werden ze verwelkomd bij de scouts. “Ik was best zenuwachtig”, zo vertelt de 11-jarige Floor, een van de drie meisjes die de de oudste welpen van de Scouting Tono-groep zijn. “Als je van de welpen naar de volgende leeftijdsgroep gaat, naar de scouts, is dat altijd een beetje een uitdaging. Ik keek er ook best een beetje tegenop toen ze vorige week vertelden dat met een touwbrug van de welpen naar de scouts zouden gaan, maar het is dus echt leuk.” Het overstappen naar een volgende leeftijdsgroep heet bij de scouting traditioneel het ‘overvliegen’. Dit gaat altijd een beetje symbolisch, zoals met een bootje, via een hindernisbaan of zoals deze keer met een touwbrug over het water van de Sweelincksingel, waar de Scouting Tono-groep haar groepsgebouw heeft. Floor, Annika en Eva voelen zich ondertussen al helemaal thuis in de leeftijdsgroep van de scouts. Eva kijkt al uit naar de komende weken “Bij de scouts doe je weer wat uitdagender dingen, zoals grote hikes, of ga je kamperen in tenten. Ik heb daar al echt zin in”. Zie www.scoutingtono.nl.