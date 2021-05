Schiedam centrum viert feest

SCHIEDAM - In de laatste persconferentie van vrijdag 28 mei werd bevestigd waar alle ondernemers op hoopten: een einde aan de harde lockdown. Niet meer redeneren vanuit gesloten, maar vanuit open zijn, dat is het grote verschil met de vorige conferenties. Stichting Centrummanagement Schiedam maakt zich op voor het ontvangen van alle bezoekers die komen genieten van dat wat ze hebben gemist.

Maurice Haverkamp, voorzitter Centrummanagement Schiedam is opgelucht. “De versoepelingen hielpen elke keer een beetje, maar zorgden ook voor onrust. Wat kun je wel, wat niet, hoe lang houd je het nog vol? Nu is eindelijk het einde in zicht. Retail, horeca en cultuur gaan open, een fantastisch moment.” Centrummanager Kitty Buijtendijk vult aan: “Ondernemers hebben een lange adem gehad en elkaar echt door deze tijd heen getrokken. We hebben ze ondersteund waar nodig en nu we voorzichtig weer vooruit kunnen kijken, zijn we ontzettend trots op hoe ons centrum deze heftige tijd heeft doorstaan.” Maurice knikt: “We hebben het gered, met dank aan al onze klanten die ons trouw bleven bezoeken, ook toen dit alleen online kon. Zonder hen hadden we het niet gered.”

Er zijn nog wel wat dingen die niet meteen kunnen, zoals samen in de kroeg wat drinken of grote beeldschermen bij het EK. “Om toch met elkaar op het terras met gepaste afstand deze sportzomer te kunnen vieren, hebben we het idee van Janet van Café ‘t Ankertje omarmd en een handige gadget ontworpen,” vertelt Maurice. “Deze delen we uit aan onze bezoekers op de terrassen en via de verschillende ondernemers. Houd voor de start van de campagne onze socials @schiedamcentrum in de gaten.” Kitty sluit af: “We kijken ernaar uit om onze mix van ‘Shop & Hop’, ‘Hap & Sap’ en ‘Kijk & Beleef’ weer volledig tot bloei te zien komen. Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.”