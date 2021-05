Raamkunst & Open Ateliers in juni

SCHIEDAM - Schiedam kent vele beeldend kunstenaars. Tijdens Open Ateliers Schiedam kunnen bezoekers hun werk bewonderen door tussen 5 en 27 juni een wandeling te maken langs Raamkunst. Voor ruim 20 ramen in Schiedam stellen kunstenaars hun werk ten toon. In het landelijk atelierweekend van 26 en 27 juni openen hun ateliers en een aantal galeries de deuren. Het is dé gelegenheid om dan met de kunstenaars persoonlijk kennis te maken en hen aan het werk te zien.

Het idee achter Open Ateliers is om bewoners van Schiedam en omgeving op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de beeldend kunstenaars en hun werk. Tijdens Raamkunst worden o.a. foto’s, tekeningen, ruimtelijk werk, keramiek en schilderijen geëxposeerd. Het onderwerp, fantasievol of realistisch, de keuze van het materiaal en de wijze van uitvoeren zorgen voor een interessante route. Door langs de Raamkunst te lopen en met aandacht te kijken wordt goed duidelijk hoe divers en interessant het werk van deze Schiedamse kunstenaars is. Er valt weer genoeg moois te ontdekken! De Raamkunst locaties staan op een plattegrond die te vinden is op de website: www.openateliersschiedam.nl en is verkrijgbaar op diverse locaties in het centrum.