SCHIEDAM - Ze kwamen soms tijdelijk naar Schiedam, bleven plakken en willen nooit meer weg, wonen er al hun hele leven of pendelen tussen Schiedam en elders.

In de pop-up tentoonstelling Toch maar mooi gemaakt laat het Stedelijk Museum Schiedam je kennismaken met zeven Schiedamse kunstenaars. Ze koesteren zowel de stad als het museum, waar ze soms exposeerden of als kind onder de indruk raakten van Karel Appel. De pop-up presentatie bevat tekeningen, installaties, video en een muurschildering en is van 11 juni t/m 4 juli 2021 te zien bij de Stichting KunstWerkt in Schiedam. ‘Nu ons museum vanwege renovatie dicht is, maken we dankbaar gebruik van het aanbod voor deze presentatie bij de Schiedamse kunstenaarsvereniging’, zegt Anne de Haij, directeur van het Stedelijk Museum Schiedam. Arjen Baas, voorzitter van KunstWerkt: ‘We trekken graag samen op.’

De titel van de tentoonstelling verwijst naar een uitspraak van Diet Wiegman. ‘Toen ik op de academie lesgaf, was er een opdracht om eens met nieuwe ogen te kijken naar rommel, dingen die we vanzelfsprekend vinden. Alles is toch maar mooi gemaakt.’ Ook verwijst de titel naar een uitspraak van voormalig museumdirecteur Pierre Janssen. Hij zei: ‘U hoeft niet alles mooi te vinden, maar wordt niet boos en loop niet weg. En als u het niks vindt, dan kan het misschien wel interessant zijn. Iemand heeft het toch maar gemaakt en er een bedoeling mee gehad.’ Toch maar mooi gemaakt bevat werk van Sjef Henderickx, Aldo Hoeben, Frans Huisman, Sarah van der Pols, Tomas Schats, Milan Tilder, Diet Wiegman. Een aantal is deelnemer van de Stichting KunstWerkt die dit jaar zijn 30-jarig bestaan viert. Al het werk is tijdens de tentoonstelling te koop, zoals altijd bij KunstWerkt.

Opvallend is dat zes van de zeven kunstenaars een mensfiguur of iets menselijks afbeelden, waaronder een schedel en twee handen waarvan de vingertoppen elkaar net aanraken. De enige abstract werkende kunstenaar laat je meekijken tijdens het maakproces; bij hem zie je op video de hand van kunstenaar. Helemaal abstract werkt hij niet. In veel van zijn tekeningen zitten figuratieve taaltekens, een soort hiërogliefen. Meer over de kunstenaars lees je op onze website. Toch maar mooi gemaakt, pop-up tentoonstelling van het Stedelijk Museum Schiedam bij de Stichting KunstWerkt, Boterstraat 81, 3111 NB Schiedam, 11 juni t/m 4 juli 2021, vr t/m zo 13.00 - 17.00 uur. Je kunt een gratis ticket krijgen via deze link of de website van Stichting KunstWerkt.