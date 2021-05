Jongeren in actie voor de natuur

Op vrijdag 4 en zaterdag 5 juni vinden de Nature Impact Days plaats op diverse locaties in Zuid-Holland. Ook in Schiedam wordt er meegedaan.

SCHIEDAM - Tijdens de Nature Impact Days komen jongeren van 18 tot ongeveer 35 jaar in actie voor de natuur in hun buurt. Tijdens een natuurklus op één van de 10 locaties steek je je handen uit de mouwen. In Schiedam doet op zaterdag 5 juni de Babbersmolen mee. Je helpt daar mee met het in stand houden van kleinschalig boerenlandschap in de wilgengriend en op het vlietland. Een poldermolenaar verdiende namelijk niet veel met zijn werk op de molen. Om rond te kunnen komen gebruikte hij en zijn gezin hun directe omgeving voor eigen gebruik. Zo is er bij de Babbersmolen o.a. een vlietland met schapen, een wilgenproductiebosje en een eendenkooi. Deelnemers aan Nature Impact Days leren hoe er je in en van de natuur kan leven en zelf kan bijdragen aan een goede biodiversiteit. De wilgengriend, houtwallen en gevarieerde begroeiing bieden leefruimte aan allerlei verschillende dieren. Zet jij je ook in voor de natuur in Zuid-Holland tijdens de Nature Impact Days? Meld je aan voor natuurklussen via www.natureimpactdays.nl. De Nature Impact Days worden georganiseerd door IVN Natuureducatie en de Groene Motor, in samenwerking met 10 andere natuurorganisaties en vrijwilligersinitiatieven.