Bijzondere laatste dienst voor wachtcommandant

Wachtcommandant Rudy van de B-ploeg van de brandweer Schiedam beleefde woensdag 28 mei een bijzondere laatste dienst als bevelvoerder in de beroepsploeg.

SCHIEDAM - Na 35 jaar bij de brandweer gewerkt te hebben gaat hij met FLO. Sinds september 1986 is Rudy al werkzaam bij de brandweer Schiedam en dit jaar stopt dat avontuur. Althans, als beroepsbrandweerman. Helemaal afscheid nemen van de brandweer gebeurt niet; Rudy blijft actief als vrijwilliger bij de kazerne Schiedam en is ook nog actief als instructeur. Woensdagochtend kort na 07:00 uur is het een hoop herrie in de straat waar Rudy woont, als zijn ploeg hem thuis komt ophalen in een oude brandweerauto en in de kleding van vroeger. Met zwaailicht en sirene komt de Austin A350 (uit 1951) de straat ingereden.

Nadat ook Rudy het oude bluspak van vroeger heeft aangetrokken gaat het via een kleine omweg en een korte rit door de stad naar de kazerne om de laatste dienst aan te vangen. Bij de kazerne staat de afgaande ploeg op hem te wachten, die de afgelopen 24 uur paraat hebben gestaan. Afgelopen jaren heeft Rudy veel grote en bijzondere incidenten meegemaakt. Een tweetal recente grote incidenten waren onder andere twee Zeer Grote Branden op vrijwel hetzelfde stukje; de Nieuw-Mathenesserstraat op de grens van Schiedam met Rotterdam. Op 26 februari 2019 brandde daar een enorme loods volledig uit. Rudy was daar als bevelvoerder met zijn ploeg als eerste ter plaatse. Aan het einde van datzelfde jaar, op 20 december 2019, brak er tegenover de plek waar deze loods stond een enorme brand uit in een legale hennepkwekerij. Opnieuw was het de dienst van bevelvoerder Rudy die daar als eerste met de eerste tankautospuit ter plaatse kwam. In het kader van zijn afscheid hebben zijn collega’s deze plek omgedoopt tot “Buchnerplein”, zijn achternaam. Vanwege een gebruikte bijnaam bij de brandweer moest Rudy “zijn” bord “redden” in een Superman pak, zoals op de foto te zien is. Met behulp van de hoogwerker moest hij het bord veilig naar beneden halen.