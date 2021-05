Pieter wordt 18: “Je denkt er niet direct aan om de zorgverzekering te regelen”

18 worden is een mijlpaal in het leven van elk kind. Opeens ben je volgens de wet volwassen. De ouders moeten daardoor ook van alles regelen, naast een leuk verjaardagscadeau. Een eigen zorgverzekering, bijvoorbeeld. Bart (49) krijgt ermee te maken met zijn zoon Pieter, die dit jaar 18 wordt.

Op eigen naam een studentenkamer huren, alcohol drinken, of zelfstandig autorijden. Het mag allemaal vanaf de dag dat je 18 bent. Maar er moeten ook allerlei zaken geregeld worden. Als je bijvoorbeeld niet op tijd een passende zorgverzekering afsluit, loop je het risico dat je er straks onnodig veel geld voor betaalt.

Een flinke aanvullende dekking

Doe je namelijk niks tot een maand na de verjaardag, dan betaalt je kind dezelfde premie als de ouders. Bart legt uit: “Ik moet straks Pieters zorgverzekering regelen. Hij zit nu nog gratis op de zorgverzekering van mij en mijn partner. Al is hij wel in het najaar jarig. Ik vroeg me daarom even af: is het voor die paar maanden wel de moeite om dat allemaal te regelen, als je in december opnieuw gaat overstappen?”.

Die vraag werd voor Bart snel beantwoord, toen bleek hoeveel minder dekking Pieter nodig heeft. “Mijn partner en ik hebben een flinke aanvullende verzekering, omdat Pieters jongere broertje een dure beugel nodig heeft. Nu heeft Pieter zelf een keurig gebit, dus is die extra dekking voor hem helemaal niet relevant. Het gaat ons dus tientallen euro’s schelen als we straks meteen zijn eigen zorgverzekering regelen. Ook voor die paar maanden al.”

Laten we die kosten eens in beeld brengen. Een beugel kost al snel duizenden euro’s, dus is een aanvullende verzekering voor orthodontie ook niet goedkoop. Bij CZ betaal je bijvoorbeeld zeker €56,20 per maand extra premie voor orthodontie met 100% dekking, of bij Zilveren Kruis zelfs minimaal €58,50 per maand. Per jaar kijk je dus al naar ruim €600,-. Geld dat bespaard kan worden als je de zorgverzekering van je 18-jarige kind op tijd regelt. Zo zie je maar weer: iedereen heeft unieke behoeften op het gebied van zorg.

Eigen risico en zorgtoeslag

Hetzelfde geldt voor het eigen risico. Bart heeft voor de zekerheid zelf niet zo’n hoog eigen risico, maar hij ziet dit voor zijn zoon anders. “Pieter is een hartstikke gezonde jongen. De kans lijkt me dan ook klein dat hij snel zorg nodig heeft, dus we zetten het eigen risico zetten voor hem lekker hoog. Mocht er dan toch iets gebeuren, dan kunnen we dat wel betalen.”

En zo blijken er nog veel meer manieren om te besparen op de zorgkosten als jongvolwassene. “Ik was bijna vergeten dat je voor jongeren vrijwel altijd gemakkelijk zorgtoeslag kunt aanvragen. Dat scheelt meerdere tientjes, dus daar maken we zeker gebruik van. Misschien houdt Pieter straks uiteindelijk onder de streep wel geld over,” lacht Bart.

Onafhankelijk zijn

Dat deze zaken op je achttiende ineens op je pad komen, betekent ook een nieuwe stap in het onafhankelijk worden. Bart vindt het dan ook van belang dat zijn kind bij het proces betrokken is. “Wij willen Pieter best financieel ondersteunen met zijn verzekeringen, maar we regelen alles wel samen met hem.”

Bij volwassen worden hoort ook: je eigen zaken leren regelen. “Het is daarom goed als hij ziet wat het kost en welke keuzes je kan maken als je een zorgverzekering gaat kiezen. Het is natuurlijk niet niks. Voor zo’n zorgpremie staat Pieter wel een paar middagen achter de toonbank van de bakker waar hij zijn bijbaantje heeft. Het is voor ons belangrijk dat hij zich daar bewust van is. Dan kan hij het later helemaal zelf.”