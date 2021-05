Buiten de bubbel van je woonkamer

Kunstenaar Florentijn Hofman maakt voor het eerst een megagroot kunstwerk onder een dak.

SCHIEDAM - Tussen de zuilen van de Sint Janskerk in Schiedam installeert hij de Stadscocon, een opblaasbare installatie waar je als bezoeker in mag. Ook dat gebeurde niet eerder. Eenmaal in de ruimte kun je tot jezelf komen, zegt Hofman. ‘Je ervaart de kerk zoals je ‘m nooit zal ervaren.’ Tot dusver zagen alleen hij en de mensen van de opbouwploeg hoe zo’n inflatable er van binnen uitziet. De Stadscocon, een samenwerking met de Stichting Sint Janskerk, is gemaakt van spinnaker zeil. Speciaal voor het kunstwerk schreef Hofman een muziekstuk, samen met componist Jasper le Clercq dat tijdens het bezoek is te horen. De installatie kent een lengte van 26 meter en is bijna 10 meter hoog en breed.

Voor de Stadscocon liet de kunstenaar zich inspireren door de Sint Janskerk en een bezoek aan een Japanse tempel, een aantal jaar geleden. Hofman (1977) woonde en werkte enkele jaren in Schiedam en kreeg mede dankzij de sociale media internationale roem. In Hong Kong trok zijn Badeend in een maand tijd 8 miljoen bezoekers. Na deze installatie volgden meer uitvergrote dieren. Afgelopen seizoen kwam Hofman in veel Nederlandse huiskamers door zijn deelname aan het televisieprogramma Wie is de Mol? Na een lange lockdown heeft iedereen behoefte aan iets moois, een bijzondere ervaring buiten de bubbel van de eigen woonkamer’, zegt museumdirecteur Anne de Haij.

‘Deze groene oase kun je gratis bezoeken en is ons cadeautje aan Schiedammers en iedereen buiten de stad.’ In de cocon kun je lekker wegdromen, even los van de dagelijkse hectiek. Je staat op historische grond. Het middenschip waar het kunstwerk ligt, werd tussen 1335 en 1425 gebouwd. De werkzaamheden duurden bijna een eeuw. De titel knipoogt naar het werk waar Hofman bekend mee is: opgeblazen dieren. In de natuur is de cocon een wonderlijk spinsel, waar een rups in een vlinder transformeert. In Hofmans kunstwerk kun je cocoonen, je samen ontspannen. De groene kleur verwijst naar religie, overleven en hoop. Toch kun je dat alles ook naast je neerleggen. Hofman: ‘Mij interesseert ook iets anders: wat zien en denken mensen als ze erin zijn geweest? Welke verhalen komen er los?’ De kerk is tot en met 12 september open van dinsdag tot en met zaterdag tussen 11.00 - 17.00 uur en op zondag tussen 12.00-17.00 uur, maandag gesloten. Een bezoek aan de Stadscocon gaat volgens de dan geldende maatregelen. Binnenkort kun je op de pagina Plan je bezoek een (gratis) entreeticket voor een bepaald tijdslot reserveren. Je kunt de cocon van binnen en buiten bekijken. In de kerk - dus buiten de Stadscocon - ligt de 11de-eeuwse grafsteen van de heilige Liduina, een van de oudste grafstenen van Nederland. Met dank aan gemeente Schiedam, Mondriaan Fonds, De Groot Fonds, Stichting Sint Janskerk, SDAM.