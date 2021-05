Wat is precies het verschil tussen boilers en geisers?

Ieder huis heeft warm water nodig voor een prettige leefsituatie. Wanneer de verwarming centraal geregeld is of je gebruik maakt van een soloketel, is warm water uit de kraan en douche afkomstig van een boiler of geiser. Beiden leveren warm water, maar zijn zeer verschillend van elkaar. Deze verschillen zijn belangrijk om te weten wanneer je op zoek bent naar een nieuw verwarmingssysteem waarbij de verwarming centraal geregeld is.

Verschillende soorten boilers

Er zijn veel verschillende soorten boilers in omloop. Zo zijn er gasboilers, zonneboilers en warmtepompboilers. De verschillende soorten boilers hebben uiteindelijk hetzelfde resultaat, namelijk de warmwater voorzieningen in de badkamer en keuken. Een boiler is vooral een uitkomst wanneer het lang duurt voordat het warme water in de badkamer of keuken terechtkomt. Een boiler wordt namelijk in de desbetreffende ruimte opgehangen waardoor er direct gebruik gemaakt kan worden van warm water. Een boiler houdt het warme water constant op temperatuur in het voorraadvat waardoor warm water direct beschikbaar is. Ideaal wanneer je niet wil wachten en snel warm water tot je beschikking wil hebben.

Gasboiler

Er zijn 2 soorten gasboilers, namelijk een open en een gesloten boiler. Open boilers zijn echter minder veilig aangezien zij in verbinding staan met de open ruimte waarin het toestel staat. Dit kan gevaarlijk zijn aangezien onvolledige verbranding van gas leidt tot het vrijkomen van de gevaarlijke stof koolmonoxide. Te hoge concentraties van koolmonoxide kunnen leiden tot koolmonoxidevergiftiging wat voor veel problemen kan zorgen. Installatiebedrijven, waaronder Feenstra, adviseren om te kijken naar een elektrische boiler of geiser om dit soort problemen te voorkomen.

Zonneboiler

Een zonneboiler is een zeer veilige en duurzame manier om warm water in huis te leveren, door van zonne-energie gebruik te maken. Dit wordt mogelijk gemaakt door een zonnecollector op het dak. Dit is iets anders dan een zonnepaneel. Zonnepanelen zetten zonne-energie om in elektriciteit terwijl een zonnecollector zorgt voor het omzetten van zonne-energie in warmte. Deze zonnecollector staat in verbinding met een warmwaterreservoir en een warmteregelaar waardoor vervolgens water kan worden verwarmd.

Warmtepompboiler

Een warmtepompboiler lijkt veel op een reguliere warmtepomp. Het toestel onttrekt warmte uit de lucht wat vervolgens omgezet wordt in warmte. Deze warmte maakt het mogelijk om het water te verwarmen. Het is een zeer duurzame optie doordat een warmtepompboiler ventilatielucht gebruikt in plaats van gas om het water te verwarmen.

Verschillende soorten geisers

Het grote verschil tussen een boiler en een geiser is dat het water bij een geiser langs verwarmingselementen loopt waardoor het water binnen een korte tijd kan worden opgewarmd. Bij een boiler is dit anders. Boilers hebben een groot vat waarin het water constant op warme temperatuur wordt gehouden. Bij een geiser duurt het dus iets langer voordat het warme water beschikbaar is, maar daar merk je niet veel van.

Geiser

Ook van geisers bestaan er open en gesloten varianten. Net zoals bij een boiler, is een open geiser minder veilig dan een gesloten toestel. Dit is de reden dat de open geiser niet meer wordt verkocht. Bij gesloten geisers wordt het water verwarmd door gasverbanding. Bij dit type toestel is regelmatig onderhoud van belang om te voorkomen dat er meer gas wordt verbruikt dan nodig is.

Badgeiser

Een badgeiser werkt net zoals alle andere geisers op gas. Het enige verschil met een keukengeiser is dat een badgeiser meer opslagruimte heeft waardoor er grotere hoeveelheden warm water kunnen worden verwarmd. Zo kun je langer genieten van een warme douche of een lekker warm bad.