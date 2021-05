Dansen voor VR-brillen voor het Franciscus Gasthuis & Vlietland

Zaterdagavond 12 en zondagmiddag 13 juni organiseren Theater aan de Schie en Ballet- en Dansstudio Schiedam en Vlaardingen de gratis benefiet dansvoorstelling De Belofte speciaal voor Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis.

SCHIEDAM - Met dit initiatief willen beide organisaties € 10.000,00 inzamelen om VR-brillen voor de kinderafdeling van Franciscus Gasthuis & Vlietland aan te schaffen. De voorstelling De Belofte is gratis via livestream te zien. De tickets om de livestream bij te wonen zijn te reserveren via theateraandeschie.nl. Met De Belofte willen Theater aan de Schie en Ballet- en Dansstudio Schiedam Vlaardingen € 10.000,00 inzamelen om VR-brillen, welke € 1.600,00 per stuk kosten, aan te schaffen voor de kinderafdeling van Franciscus Gasthuis & Vlietland. De wens voor deze brillen is zeer groot. Met een virtual reality bril kunnen kinderen die onder behandeling zijn zich verplaatsen naar een ‘virtuele wereld’. Zodra zij de bril op zetten, kunnen ze ervoor kiezen om even rondte kijken tussen de olifanten, of te gluren naar gloeiwormen in een grot en er kunnenspelletjes op gespeeld worden. Doordat de kinderen alleen nog de ‘virtuele wereld’ om zich heen zien, zijn ze afgeleid van de behandeling en is deze minder spannend.

Tickets voor de gratis livestream van de benefietvoorstelling De Belofte zijn te reserveren viatheateraandeschie.nl. Direct doneren voor het goede doel tijdens het reserveren is ook mogelijk. Tijdens de voorstelling is het ook mogelijk geld te doneren. Direct doneren, zonder reservering voor de livestream, kan ook. Op de homepage van Theater aan de Schie, www.theateraandeschie.nl, staat de doneerbutton om direct dit goede doel te steunen. Theater aan de Schie en Ballet- en Dansstudio Schiedam en Vlaardingen slaan de handen ineen voor deze unieke samenwerking. Geïnspireerd door het gedicht De Belofte van Jan Beuving, is het thema van deze benefiet dansvoorstelling ontstaan. De belofte om terug te komen op het toneel wordt met deze bijzondere voorstelling ingelost.