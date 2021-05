Oranjefestival bij PPSC

SCHIEDAM - Om alvast in de stemming te komen voor de toernooien van de Oranjemannen en de Oranjeleeuwinnen, organiseert voetbalvereniging PPSC voor kinderen van 6-14 jaar een Oranjefestival.

Zaterdagochtend 29 mei zijn de jongens en meisjes vanaf kwart voor 10 welkom om het complex. Om 10 uur beginnen de spelvormen. Tussendoor krijgen de kinderen drinken en kunnen ze zich laten schminken in een oranje leeuw of een ander figuur. Rond 12 uur is het festival afgelopen. Het belooft mooi weer te worden; we hebben er zin in! Inschrijven kan via de website van de KNVB of via de website van PPSC: www.ppsc.nl. PPSC is te vinden op sportpark Thurlede, aan het eind van de Parkweg. Houd rekening met de werkzaamheden in het Beatrixpark en kom zoveel mogelijk lopend of per fiets!