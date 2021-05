Hondenschool blijft bereikbaar

Het is ‘éven’ behelpen, maar gelukkig blijft hondenschool DTS tijdens het herstructuren van het Parkweggebied bereikbaar.

Door Els Neijts

SCHIEDAM - “De gemeente heeft meteen actie ondernomen toen wij aan de bel trokken”, verklaart Jan de Jong opgelucht. “Dat mag ook wel eens gezegd worden.” De gemeente heeft voor een noodoplossing gezorgd om ook de hondensport weer bereikbaar te maken. Er komen afsluitbare hekken om het grootscheepse herstructureringsproject. “Die kunnen we zelf met een pincode openen en sluiten”, vertelt Jan, “en over een afgesloten voetpad worden platen gelegd waar we over heen kunnen rijden. Gedurende het project mogen we bij calamiteiten ook telefonisch een beroep doen op de projectleider de dit voor ons geregeld heeft.” De Dog Training School kreeg pas op 10 mei een brief dat de Parkweg per 17 mei acht weken zou worden afgesloten. “Daardoor dreigden we onbereikbaar te worden”, vertelt Jan. “Een ramp! Vooral voor mensen die slecht ter been zijn of een andere beperking hebben Ook die komen met hun hulphonden bij ons trainen. Voor pups is een lange wandeling bovenop een training weer te zwaar, en als het erg warm is kun je ook niet iedere hond naast de fiets laten rennen. Bovendien moet we voor clubdagen en andere geplande evenementen natuurlijk goed bereikbaar zijn! Maar vooralsnog lijken we dus uit de brand.”