Boekwinkel Post Scriptum is jarig

Boekhandel Post Scriptum viert op 1 juni zijn twintigjarig jubileum. Voormalig eigenaar Ruud Aret en zijn opvolgers - Gerben en Marijke de Bruijn - gaan daar een bescheiden feestje van maken. Midden in de 86ste Boekenweek.

Door Els Neijts

SCHIEDAM- In winkelcentrum Spaland vind je al meer dan veertig jaar dé boekwinkel van Schiedam-Noord en omstreken. In eerste instantie nog onder de naam Mercurius. “Daar ben ik in 1978 in de wereld van boeken begonnen” vertelt Ruud Aret. In 2001 nam hij de winkel over en veranderde de naam in Post Scriptum. Sinds januari 2019 heeft hij op zijn beurt weer een bladzijde omgeslagen en ‘zijn kindje’ overgedragen aan Gerben en Marijke de Bruijn. Omdat hij geen dag zonder boeken kan én anders de klanten teveel mist, springt hij nog wel elke vrijdag bij. “Noem het maar vrijwilligerswerk met fooi” grijnst hij breeduit. “Die dag is altijd het hoogtepunt van mijn week.”

De winkel in Spaland doet het ondanks óf dankzij corona meer dan goed. “Sinds covid hebben we er veel nieuwe klanten bij gekregen”, verzekert Gerben. “Inmiddels kun je weer gewoon in de winkel komen kopen, maar op onze site kun je ook een boek uitzoeken. Dan heb je het de volgende dag. Van e-books hebben we totaal geen last. Integendeel, die verkopen we zelf ook goed. In de twee maanden dat we helemaal dicht moesten bezorgden we zelf boeken aan huis. Daar waren we hele dagen zoet mee.”

Ruud en inmiddels ook Gerben zien generaties trouwe klanten komen en gaan. “Soms zie je mensen even niet”, nuanceert Gerben, “maar dan zijn ze ineens toch weer terug. Met jonge kinderen! We hebben een speciaal vak en bedienen een speciaal soort mensen. Je bouwt niet alleen gespecialiseerde kennis op, je empathie verdubbelt ook. Dat is wel eens moeilijk. Bijvoorbeeld als trouwe klanten overlijden. Vooral als ze zelf aankondigen ‘Dit wordt mijn allerlaatste boek’.” Ruud knikt instemmend:” Dat raakt je wel hoor!”

De mannen van het geschreven woord mogen dan in generatie verschillen, over hun vak zijn ze het meestal grondig eens. Zo weten ze zeker dat papieren boeken nooít zullen verdwijnen. “Veel mensen kiezen er voor een echt boek in hun handen te houden”, verzekert Ruud. “Het gaat hen om ‘de totale leeservaring’. Om het maar eens lekker fout uit te drukken.”

Post Scriptum hecht veel waarde aan goed contact met klanten én schrijvers. Met een lichte voorkeur voor auteurs uit eigen streek. Zoals de van oorsprong Iraanse Parham Rahimzadeh van wie in maart het ontroerende debuut Arab uitkwam. “Die woonde toen hij nog op school zat op het Bachplein. Hij kwam hier zijn woordenboeken kopen”, herinnert Ruud zich nog goed. “Bart Chabot komt ook af en toe zomaar even langs ‘omdat het de vorige keer zo gezellig was’.”

Ter gelegenheid van het jubileum komt er voor iedereen een speciaal Post Scriptum magazine.