De klant was niet koning, maar keizer bij horecaman Hans Voets

Hans Voets stond vijftig jaar in de horeca, eerst in Zierikzee, daarna in Vlaardingen, Schiedam en weer Vlaardingen. (Foto: Marina Voets)

Op de Beukenhof in Schiedam was gisteren de uitvaartplechtigheid voor de in Schiedam en Vlaardingen zeer bekende horecaondernemer Hans Voets. Hij kwam een week eerder te overlijden op 79-jarige leeftijd. Hij was tot voor kort nog actief bij Ka & de Bolle op het Veerplein in Vlaardingen, een lunchroom die hij samen met zijn dochter Karin dreef.

Door Kor Kegel

SCHIEDAM - Hans Voets werd geboren op de Parallelweg achter het toenmalige station Schiedam/Rotterdam-West, maar groeide op in Schiedam-West. Hij kwam pas op latere leeftijd in de horeca terecht, nadat hij eerst jaren gevaren had en allerhande baantjes had. Die eerste zaak begon hij in 1971 met zijn vrouw Marina in Zierikzee; het was vooral voor Marina moeilijk wennen aan Zeeland en in 1974 keerden ze terug om café Rotterdam voort te zetten, toevallig ook aan de Parallelweg maar dan in Vlaardingen. Daar hadden Hans en Marina een trouwe kring van stamgasten en OV-reizigers, want ook vlakbij een station.

In die tijd was hij trainer bij de Vlaardingse sportclubs Satelliet en Hollandiaan. Hij deed zelf iets minder aan actieve sportbeoefening en als hij zijn spelers rondjes liet lopen in het park, ging hij mee op de fiets. In 1986 wilden ze ‘iets groters’ dan het café en min of meer toevallig kwam het goed lopende Hotel Rijnmond aan het Nieuwlandplein in Schiedam op hun pad. Daar kregen ze eveneens een aanzienlijke klantenkring, wat er beslist mee te maken had dat ze hun gasten op een voetstuk plaatsten. “De klant was bij mijn vader geen koning, maar keizer,” zei Karin gisteren in haar toespraak op de Beukenhof. In 2000 deden ze Hotel Rijnmond over aan in die sector ervaren Vlaardingers en gingen ze met pensioen. Het plan was om te reizen en ook ging Hans in Schiedam vrijwilligerswerk doen bij SVDPW: sportvereniging De Parallelweg. Toch trok de horeca opnieuw. In 2005 kon Hans brasserie De Bolle overnemen, maar Marina had er geen zin meer in. De oplossing bestond eruit dat hij het met zijn dochter ging runnen. Ka, van Karin, en de Bolle, naar Hans’ postuur, was de werknaam en ze zouden eigenlijk een andere naam voor de zaak bedenken. Maar na een poosje besloten ze het maar zo te laten. Ka & de Bolle werd een begrip in Vlaardingen.

“De laatste jaren had hij het er wel eens over om nog een keer een broodjeszaak te beginnen, onder het motto: meer beleg dan brood. Want zo was hij, De klant ging boven alles en die moest in de watten worden gelegd,” zegt Karin.