Doneeractie.nl en toch nieuwe boten voor de SRB

De boten die de Schiedamse Reddingsbrigade (SRB) momenteel gebruikt voor de beveiliging van diverse evenementen binnen zijn al een tijdje nodig aan vervanging toe.

SCHIEDAM - Zij hadden de hoop de boten dit jaar eindelijk te kunnen vervangen, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Geen evenementen om te beveiligen, dus geen extra inkomsten. De zwemlessen lagen deels stil, dus de financiële reserves moesten worden aangesproken. Helaas is dit ten koste gegaan van de spaartegoeden die waren opgebouwd voor de vervanging van de boten. Om financieel de crisis te overleven zijn ze een doneeractie gestart. Er is contact geweest met het Fonds Schiedam-Vlaardingen eo waarin de brigade en de slechte conditie van de boten genoemd zijn. Dit heeft ertoe geleid dat ze een aanvraag bij het fonds hebben gedaan voor financiële steun voor het vervangen van de boten. Enige tijd geleden ontvingen ze een positief bericht van het fonds waarin is toegezegd dat de aanvraag voor financiële steun ten behoeve van het vervangen van de boten is toegekend. Geweldig goed nieuws in deze toch nog steeds spannende periode. Eind vorige maand is de actie op doneeractie.nl gesloten. SRB wil iedereen bedanken die hierop een bijdrage heeft gedaan. Dank gaat ook uit naar alle leden en oud-leden die een bijdrage hebben gedaan.