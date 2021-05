Groepen 6 zetten zich in voor minder restafval in Schiedam

SCHIEDAM - In maart 2021 ging alweer de zesde editie van het duurzaamheidsproject Pak@ Afval the Game van start in Schiedam. Sindsdien hebben de 20 deelnemende klassen niet stilgezeten. Aan de hand van opdrachten en spellen uit het lespakket onderzoeken zij hoe we in Schiedam het restafval flink kunnen verminderen om zo grondstoffen te besparen en het milieu minder te belasten. Daar zijn al veel mooie oplossingen uit voortgekomen die we graag met u delen.



Zo zijn de kinderen van obs De Peperklip en obs Het Startblok superfanatiek. Zelfs toen groep 6 van De Peperklip door Corona een paar dagen thuis in quarantaine moest, gingen de kinderen thuis gewoon verder. Ze gingen met opdrachten aan de slag en maakten ouders en andere gezinsleden enthousiast om mee te doen. Zo hielden ze het Afval the Game-logboek bij om te ontdekken wat zij zoal op een dag aan afval weggooien. Dat was flink meer dan verwacht! Dus gingen de kinderen aan de slag om oplossingen te bedenken om die hoeveelheid afval op school en thuis te verminderen. De kinderen rekenden onder andere uit hoeveel drinkpakjes je per klas en per school kunt besparen in een week, in een maand en in een jaar. Heel veel, zo bleek. Dus sindsdien nemen nog meer kinderen herbruikbare drinkbekers en bakjes mee naar school. Ook hebben alle klassen op De Peperklip inmiddels speciale prullenbakken waarin pmd, papier en gfe (voedselresten) worden gescheiden. Alle kinderen en leerkrachten doen mee. Op die manier kunnen de grondstoffen worden gerecycled en willen de kinderen voorkomen dat er onnodig veel afval wordt verbrand.



Ook op obs Het Startblok wordt er fanatiek afval gescheiden en gebruiken alle leerlingen inmiddels herbruikbare drinkbekers en broodtrommels. De kinderen op deze basisschool in Schiedam Nieuwland zijn echte rolmodellen. Daarnaast liet groep 6 zien hoeveel mooie en handige dingen je kunt maken door afvalmateriaal te hergebruiken. Zo maakten zij er onder andere opruimbootjes van plastic afval van!

Doet u ook mee? Tot aan de zomervakantie gaan de groepen 6 in Schiedam nog door met de Afval the Game-opdrachten en het bedenken van inspirerende initiatieven om samen naar minder afval te gaan. Doet u met ze mee? Via Facebook (afval the game) en Instagram (@afvalthegame) blijft u op de hoogte en kunt u inspiratie opdoen. Bekijk bijvoorbeeld de Afval the Game Journaals of probeer de Do It Yourself of No Waste Weekendtips eens uit. Hebt u zelf een goede tip, dan kunt u die natuurlijk ook met de kinderen delen. Samen naar minder afval! Pak@ Afval the Game is een samenwerking van Irado, de gemeente Schiedam en de Kleine Ambassade.