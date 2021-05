Meepraten over Schiedamse winkels

Als het over de geschiedenis van Schiedam gaat, denk je al snel aan de jeneverindustrie, de werven of de glasfabriek.

SCHIEDAM - Maar niet alle Schiedammers werkten daar; veel mensen hadden een eigen zaak. Het Stedelijk Museum Schiedam nodigt iedereen uit daarover mee te praten tijdens een digitale Verhalentafel op woensdagavond 9 juni 2021. ‘Onder winkeliers wordt wel gezegd: ‘Als het in Schiedam lukt, lukt het overal’’, vertelt conservator Stadsgeschiedenis Merel van der Vaart.

Aanschuiven

Hoe was het als ondernemer in de stad? Welke rol speelden en spelen de winkelgebieden van Schiedam? En welke winkels bestaan al eeuwen?’ De bijeenkomst ligt in het verlengde van het Kijkdepot Schiedam waar museummedewerkers onderzoek doen naar de geschiedeniscollectie van de stad. De vierde Verhalentafel begint om 20.00 uur en is gratis. Gespreksleider is Marco Spruijt Bleeker, bekend van Schie TV. Na aanmelding krijg je een link om via Zoom aan te schuiven. Iedereen is welkom en kan meepraten, herinneringen delen of lekker meeluisteren naar de verhalen van anderen. Voordat het gesprek losbarst, vertelt Van der Vaart meer over de voorwerpen in de museumcollectie die te maken hebben met de winkelgeschiedenis van de stad. Ook gaat ze in op de rol van vrouwen in het runnen van een winkel. Van der Vaart: ‘Volgens de wet waren getrouwde vrouwen tot en met 1957 ‘handelingsonbekwaam’, maar als het om het draaien van de nering ging, hadden ze wel zeker iets in de melk te brokkelen.’ Veel ondernemers met een winkel werkten en werken vaak in gezinsverband. Vóór de komst van supermarkten kende Schiedam veelal kleine en gespecialiseerde ondernemingen. Een winkel in Gelderse Waren of galanterieën (sierlijke snuisterijen), wist iedereen te vinden. In de Groenelaan, Hoogstraat en Nolenslaan vormen winkeliers de spil van het sociale leven. Ze kennen bijna iedereen. Schiedam is ook de geboorteplaats van het voormalig muziekimperium Free Record Shop en de allereerste zelfsbedieningssupermarkt.

Verhalentafel over de Schiedamse winkels, woensdag 9 juni, 20.00 - 21.30 uur, gratis via Zoom. Meld je aan via verhalen@stedelijkmuseumschiedam.nl onder vermelding van Winkelverhalen. Voorafgaand aan de bijeenkomst krijg je via de mail een link. Vragen en suggesties over het onderwerp kun je ook vooraf mailen. Met dank aan: gemeente Schiedam, Mondriaan Fonds, Fonds Schiedam Vlaardingen, S’DAM.

Informatie

Veel ondernemers werkten in gezinsverband

