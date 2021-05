Brandweer redt te water geraakt paard

SCHIEDAM - Donderdagochtend 20 mei werd de brandweer gealarmeerd voor een melding ‘Paard in de sloot’ aan de Dilleveld. Alleen was het paard niet echt bereikbaar vanaf het Dilleveld. De brandweer ging naar de Groeneweg. Bij het Jan van Schijndelpad konden de brandweerlieden lopend het weiland in richting het paard. Nadat het paard was vastgemaakt met enkele banden, kregen ze het dier er vrij snel uit, tot opluchting van de eigenaar, die er bij stond.