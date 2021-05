Nieuw seizoen fluisterboten van start

Dinsdag 1 juni start in Schiedam het nieuwe vaarseizoen van de fluisterboten.

SCHIEDAM - Tot en met 31 oktober kan er weer worden gevaren langs de hoogste molens ter wereld, prachtige pakhuizen en distilleerderijen in de oude binnenstad. Het vaarseizoen start op dinsdag 1 juni en duurt tot en met zondag 31 oktober. Een tochtje maken met de fluisterboot kan zes dagen per week, behalve op maandag. Vanwege de coronarichtlijnen is het aantal bezoekers per fluisterboot aangepast om zo de anderhalve meterregel te kunnen handhaven. De fluisterboten zijn ook te huren om met een eigen gezelschap te varen. De gemeente Schiedam heeft twee nieuwe openbare aanlegsteigers aangelegd in de binnenhavens. Eén openbare aanlegsteiger is nog in aanbouw. De steiger nabij distilleerderij Koninklijke de Kuyper aan de Buitenhaven is gereed. De tweede steiger aan de Buitenhaven in de buurt van de distilleerderij P. Loopuyt & Co Distillers is in aanbouw. Door deze steigers zijn de Schiedamse distillateurs beter bereikbaar vanaf het water. De derde aanlegsteiger is gelegen aan de Westvest, vlakbij de Museummolen De Walvisch. Vanaf 1 juni is dit de opstapplaats voor de rondvaarten.