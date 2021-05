Kickboksen voor kanjers bij Kickboksclub Nobel

SCHIEDAM - Kickboksen is superleuk! Je kunt lekker je energie kwijt, je eigen grenzen opzoeken en samen sparren met nieuwe vrienden die je zeker zult maken.

Met kickboksen voor kanjers, dat vanaf 31 mei nieuw is bij Kickboksclub Nobel, laten trainers je op een veilige en gestructureerde manier, kennismaken met kickboksen. De lessen zijn elke maandag en woensdag van 16.00 - 17.00 uur en worden gehouden in de gymzaal aan het Warmoezenierpad 1. Geef je op voor een gratis proefles via info@nobelsports.nl.