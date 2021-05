Amateurkunstenaars exposeren met zwier en elan in De Wissel

De meeste exposanten zijn al sinds de oprichting in 2014 actief bij Stichting Amateur Kunstenaars Collectief Schiedam (AKCS), gevestigd aan de Oranjestraat 17. Daar hebben intussen ruim negentig cursisten les gekregen van professionele docenten die hun vaardigheden verder helpen te ontwikkelen.

Door Kor Kegel

SCHIEDAM – Negen van die amateurkunstenaars exposeren momenteel in De Wissel aan het Broersveld 123b. Met dit inloophuis wil de Protestantse Kerk Nederland (PKN) nadrukkelijk en op een niet-kerkse manier aanwezig zijn in de Schiedamse binnenstad. Er zijn maaltijdbijeenkomsten, er is een breicafé en een kledingbank en als de coronamaatregelen worden versoepeld, kun je er ook weer wat komen drinken – voor de gezelligheid. De Wissel houdt ook regelmatig exposities en ditmaal geeft AKCS acte de présence. AKCS werd opgericht door Hans de Groot en Han Elskamp, die de anti-kraakruimte overnamen van John Laurens uit Vlaardingen. Sinds de gemeente Schiedam ernaar streeft om de winkeliers aan de Oranjestraat en Gerrit Verboonstraat ertoe te bewegen zich aan de andere kant van de Koemarktbrug te vestigen, komt er winkelruimte vrij voor andere functies. “We hebben er een klein laagdrempelig kunstcentrum kunnen creëren, waar amateurs hun liefhebberij kunnen uitleven onder professionele begeleiding,” zegt Hans de Groot. “In Vlaardingen heb je Kade40, maar volgens mij had je zoiets in Schiedam niet.” Overdag komen er wat oudere cursisten. ’s Avonds komen ook jongere mensen zich in de beeldende kunsten bekwamen. De negen cursisten die tot en met vrijdag 30 juli in De Wissel exposeren zijn Annemieke Bijloo, Fonger Boontjes, Han Elskamp, Gwenny Fuhler, Hans de Groot, Wil van der Hart, Bryony Kernick, Bas van Leeuwen en Elma Mol. De Wissel heeft maar beperkte ruimte en daarom hangt er van elke exposant slechts één werk, soms twee, maar het is wel rijk aan variatie en de kunstenaars hebben zich er met zwier en elan op gestort. Vooralsnog is De Wissel alleen op afspraak open voor bezichtiging. Hiervoor kun je bellen met 010-4733003.