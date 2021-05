Kasteel van Zuydt presenteert: Jeangu Macroon!

SCHIEDAM - Kasteel van Zuydt In Schiedam is altijd wel in voor een geintje en daarom presenteert eigenaar Ronald Koorengevel het ultieme hapje voor het songfestival, genaamd Jeangu Macroon! Jeangu Macroon is een heerlijke knapperige kokosbol die zacht is van binnen, met een kapsel van haverkoek, versierd met mini smarties die symbool staan voor een kleurrijk Suriname. (Foto: Privé)