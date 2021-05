Fief fietsdag op donderdag 3 juni

SCHIEDAM - We zijn dol op fietsen. Fietsen is leuk én gezond. Onze redactieleden delen daarom regelmatig fietstips en mooie routes op Fief. Op donderdag 3 juni 2021 is het Wereld Fietsdag! Fief doet hier graag aan mee. Jij ook?

Als je meedoet met de Fief fietsdag, dan krijg van ons een leuke fietsroute. De routes starten naar keuze in Schiedam, Vlaardingen of Maasluis. En je krijgt van ons een leuke goodiebag mee! De goodiebag ontvang je op het startpunt van de fietsdag: een TOPpunt (Toeristisch Overstappunt) in een van de drie gemeenten. Dan kun je van daaruit direct op pad! De fietsroutes zijn tussen de 25 en 30 km vanaf het TOPpunt. De route krijg je op papier mee. Er is ook een digitale versie beschikbaar. Lekker naar buiten! Meld je uiterlijk 27 mei a.s. aan via het aanmeldformulier op www.fief.nl/fietsdag Je krijgt van ons een bevestiging en hoort hoe laat je je route met goodiebag kunt ophalen. Reken erop dat jouw route tussen 10:00 en 11:30 uur klaar ligt bij een van de startpunten. Fief is het online platform met dagelijks nieuwe artikelen. Gemaakt door en voor ouderen van nu en straks in Maasluis, Vlaardingen en Schiedam. We inspireren je met artikelen over activiteiten, mogelijkheden en leuke initiatieven, om op eigen wijze ouder te worden. Kijk voor meer informatie op www.fief.nl en meld je aan.